Потепление, снег и туман: погода на выходные в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 9-11 октября.

Согласно прогнозу Казгидромет, мощный антициклон, который накрыл европейскую часть России, обусловил погоду без осадков и вынос теплого воздуха на запад и северо-запад Казахстана. Столбики термометров в этих регионах в дневное время поднимутся до плюс 15-20 градусов. Остальная территория Казахстана будет находиться под влиянием поля низкого давления и связанных с ним атмосферных фронтов, с которыми пройдут осадки в виде дождя и снега, в южных регионах с выпадением града и усилением ветра. На севере, востоке, в центре и на юге страны в ночные и утренние часы ожидается туман.

«На севере, в центре и на востоке республики ожидается понижение температуры воздуха днем от 7-15 тепла до 0-7 тепла, в южных регионах 3-8 тепла, в горных районах 3 мороза, днем 10-15 тепла», - говорится в сообщении.

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