Новый премьер-министр Японии выдвинул России условия

CentralAsia (CA) - Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что мирный договор с Россией не может быть подписан без урегулирования территориального спора, передает Кyodo News.

В пятницу в ходе своей программной речи на сессии парламента политик отметил, что намерен работать над разрешением территориального вопроса Курильских островов.

«Я нацелен продолжать работать над отношениями комплексно для разрешения территориального вопроса вокруг северных территорий и заключения мирного договора с Россией», - сказал Кисида.

Он подчеркнул, что «без разрешения территориального вопроса не может быть мирного договора».

В четверг, 7 октября, состоялся первый телефонный разговор между Фумио Кисидой и российским президентом Владимиром Путиным.

В ходе него стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать двусторонние переговоры по заключению между странами мирного договора на основе ранее достигнутых между лидерами обоих государств договоренностей.

Японский премьер изложил точку зрения, по которой приоритет в двусторонних отношениях должен быть отдан решению проблемы территориальной принадлежности четырех островов Южно-Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи).

«Мы будем вести с Россией переговоры по мирному договору, твердо занимая позицию на принадлежность Японии всех четырех островов. В этом отношении наш курс остается неизменным», - сказал Кисида.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.