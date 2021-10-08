экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане запретят собачьи бои

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане официально запретят проводить собачьи бои. Об этом заявила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, передает Tengrinews.kz.

На презентации законопроекта «Об ответственном обращении с животными» в Мажилисе депутат Сырым Адамбаев поднял вопрос проводимых в стране собачьих боев.

«Считаю их неприемлемыми и жестокими относительно животных. Предусматривает ли законопроект законодательное регулирование этого вопроса?» - спросил он.

Шалабекова уточнила, что в разработанном законопроекте прописан полный запрет на проведение собачьих боев.

«Собачьи бои - это на самом деле очень жестокое зрелище, которому нужно положить конец. В законопроекте мы предусмотрели, чтобы собачьи бои полностью были под запретом. Но что касается трофейных собак, используемых в охоте, эта сфера будет регулироваться законом об охране и воспроизводстве и использовании животного мира, где будут использоваться специальные площадки, чтобы охотничьи собаки не потеряли свои бойцовские качества и могли быть использованы в охоте. Это будет регулироваться», - пояснила она.

Также она ответила зоозащитникам, требующим закрыть контактные зоопарки и цирк с дельфинами.

«В настоящее время в нашей стране 3 государственных зоопарка, 4 государственных цирка и зарегистрировано 10 контактных зоопарков. Учитывая, что это животные, которые используются в культурно-зрелищных целях, будет выработан порядок содержания этих животных в таких местах с обеспечением санитарно-гигиенических и ветеринарных условий для их нормальной жизнедеятельности. Они будут работать, но мы создадим условия, чтобы улучшить содержание этих животных», - пояснила Шалабаева.

Отметим, вице-министр заверила, что контактные зоопарки не закроются, но при этом пояснила, что посетителям не разрешат трогать животных. Как будет регулироваться эта деятельность, по ее словам, будет четко описано в разрабатываемых НПА.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане начали серийную сборку автомобилей Lada
  • Потепление, снег и туман: погода на выходные в Казахстане
  • В Казахстане за сутки выявлено 1896 случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com