В Казахстане запретят собачьи бои

CentralAsia (KZ) - В Казахстане официально запретят проводить собачьи бои. Об этом заявила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, передает Tengrinews.kz.

На презентации законопроекта «Об ответственном обращении с животными» в Мажилисе депутат Сырым Адамбаев поднял вопрос проводимых в стране собачьих боев.

«Считаю их неприемлемыми и жестокими относительно животных. Предусматривает ли законопроект законодательное регулирование этого вопроса?» - спросил он.

Шалабекова уточнила, что в разработанном законопроекте прописан полный запрет на проведение собачьих боев.

«Собачьи бои - это на самом деле очень жестокое зрелище, которому нужно положить конец. В законопроекте мы предусмотрели, чтобы собачьи бои полностью были под запретом. Но что касается трофейных собак, используемых в охоте, эта сфера будет регулироваться законом об охране и воспроизводстве и использовании животного мира, где будут использоваться специальные площадки, чтобы охотничьи собаки не потеряли свои бойцовские качества и могли быть использованы в охоте. Это будет регулироваться», - пояснила она.

Также она ответила зоозащитникам, требующим закрыть контактные зоопарки и цирк с дельфинами.

«В настоящее время в нашей стране 3 государственных зоопарка, 4 государственных цирка и зарегистрировано 10 контактных зоопарков. Учитывая, что это животные, которые используются в культурно-зрелищных целях, будет выработан порядок содержания этих животных в таких местах с обеспечением санитарно-гигиенических и ветеринарных условий для их нормальной жизнедеятельности. Они будут работать, но мы создадим условия, чтобы улучшить содержание этих животных», - пояснила Шалабаева.

Отметим, вице-министр заверила, что контактные зоопарки не закроются, но при этом пояснила, что посетителям не разрешат трогать животных. Как будет регулироваться эта деятельность, по ее словам, будет четко описано в разрабатываемых НПА.

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