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В одном из хостелов Москвы отравились четыре мигранта из Узбекистана. Один скончался

CentralAsia (UZ) -  В Москве в хостеле для мигрантов отравились четверо человек, один из них скончался. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

Уроженцев Узбекистана без сознания обнаружил владелец гостиницы для иностранных рабочих, оборудованной при автомойке. Мужчине пришлось выломать дверь, так как все отравившиеся были без сознания.

Приехавшие медики госпитализировали троих иностранцев, их состояние оценивается как тяжелое. Пустых бутылок и продуктов в номере хостела не обнаружено.

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