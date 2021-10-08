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Медики из России прибыли в Узбекистан для профосмотра трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан прибыла группа российских медиков, которые в течении 40 дней должны осмотреть 10 тысяч мигрантов, отправляющихся в Россию. Об этом сообщают местные СМИ.

Это первая группа, им предстоит работа по медицинскому освидетельствованию и проведению необходимых лабораторных исследований с мигрантами для беспрепятственного пересечения ими границы России.

Российским специалистам предстоит проведение как лабораторных исследований (ПЦР-тест на COVID-19, ВИЧ, ХТИ), так и проведение флюорографического исследования лёгких и другая диагностическая работа.

Еще 35 российских медиков прибудут в это воскресенье, с понедельника они уже приступят к работе в Ташкенте.

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