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Узбекистан примет участие в совещании спецслужб СНГ

CentralAsia (UZ) -  Представители разведывательных служб Узбекистана примут участие в совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве 13 октября. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Тринадцатого октября 2021 года в Москве пройдет совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

В совещании примут участие делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Планируется, что Владимир Путин примет участие в совещании в формате видео-конференции.

Согласно плана Исполнительного комитета СНГ, 11 октября будет также организовано заседание Совета министров внутренних дел государств — участников Содружества Независимых Государств в формате видео-конференц-связи.

В этом году планируется визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Москву. Первый заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на конференции Валдайского клуба в Ташкенте 20 сентября заявил, что к его визиту готовится серьезный пакет документов.

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