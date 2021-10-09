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Массовый сбой вновь произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

CentralAsia (CA) -  Пользователи Facebook, Instagram, а также WhatsApp вновь жалуются на сбой в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, жалобы на работу Facebook начали поступать в ночь с пятницы на субботу. Наибольшее количество жалоб поступает из США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, также сообщается о сбоях и в России.

О проблемах с Instagram в это же время сообщают из США, Германии, Великобритании и Нидерландов, а также из Канады, Италии, Ирландии, Испании, Франции, России и других стран.

Многие пользователи жалуются на работу официального сайта Facebook, также есть проблемы с приложением и входом в учетные записи. Пользователи Instagram жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе с сайтом.

В Facebook заявили, что знают о неполадках в соцсетях, и принесли извинения. «Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над как можно скорым восстановлением и приносим извинения за любые неудобства», - говорится в заявлении Facebook в Twitter.

В понедельник пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах уже сообщали о масштабных сбоях в работе сервисов на несколько часов. Для Facebook это стало самым продолжительным отключением с 2008 года.

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