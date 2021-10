Массовый сбой вновь произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

CentralAsia (CA) - Пользователи Facebook, Instagram, а также WhatsApp вновь жалуются на сбой в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, жалобы на работу Facebook начали поступать в ночь с пятницы на субботу. Наибольшее количество жалоб поступает из США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, также сообщается о сбоях и в России.

О проблемах с Instagram в это же время сообщают из США, Германии, Великобритании и Нидерландов, а также из Канады, Италии, Ирландии, Испании, Франции, России и других стран.

Многие пользователи жалуются на работу официального сайта Facebook, также есть проблемы с приложением и входом в учетные записи. Пользователи Instagram жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе с сайтом.

В Facebook заявили, что знают о неполадках в соцсетях, и принесли извинения. «Мы знаем, что у некоторых людей есть проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над как можно скорым восстановлением и приносим извинения за любые неудобства», - говорится в заявлении Facebook в Twitter.

We’re so sorry if you weren’t able to access our products during the last couple of hours. We know how much you depend on us to communicate with one another. We fixed the issue — thanks again for your patience this week.