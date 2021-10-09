В Душанбе состоится праздник Мехргон

CentralAsia (TJ) - В городе Душанбе пройдут праздник Мехргон, фестивали и выставки-продажи меда, сельскохозяйственной продукции, сельхозтехники и риса.

Как сообщили в министерстве культуры Таджикистана, указанные мероприятия пройдут 17 октября в столичном парке культуры и отдых имени Абулкосима Фирдавси.

По данным источника, на выставке будут выставлены, в том числе на продажу лучшие сорта пчелиного меда, а также различные сорта риса, выращиваемого в регионах страны.

На празднике Мехргон земледельцы со всей страны представят свою сельскохозяйственную продукцию — овощи и фрукты по доступным ценам, национальные блюда, ремесленные изделия. Посетителям будет представлена культурная театральная программа.

Данные мероприятия организуются и проводятся для возрождения народных ремесел и традиций, сообщает министерство сельского хозяйства Таджикистана.

Будет ли плов на фестивале риса, или нет, в министерстве не сообщили.

Мехргон отмечается в Таджикистане с 2009 года, наряду с такими народными праздниками, как Навруз, Сада, Тиргон.

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