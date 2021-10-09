В Казахстане за сутки выявлено 1940 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы – 369;
- город Нур-Султан – 294;
- Алматинская область – 188;
- Павлодарская область – 165;
- Карагандинская область – 161;
- Северо-Казахстанская область – 129;
- Восточно-Казахстанская область – 102;
- Костанайская область – 97;
- Акмолинская область – 77;
- Актюбинская область – 67;
- Западно-Казахстанская область – 65;
- город Шымкент – 54;
- Атырауская область – 43;
- Кызылординская область – 43;
- Жамбылская область – 39;
- Туркестанская область – 35;
- Мангистауская область – 12.
На сегодняшний день в стране всего выявлены 902 061 заболевший коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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