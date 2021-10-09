В Казахстане за сутки выявлено 1940 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы – 369;

- город Нур-Султан – 294;

- Алматинская область – 188;

- Павлодарская область – 165;

- Карагандинская область – 161;

- Северо-Казахстанская область – 129;

- Восточно-Казахстанская область – 102;

- Костанайская область – 97;

- Акмолинская область – 77;

- Актюбинская область – 67;

- Западно-Казахстанская область – 65;

- город Шымкент – 54;

- Атырауская область – 43;

- Кызылординская область – 43;

- Жамбылская область – 39;

- Туркестанская область – 35;

- Мангистауская область – 12.

На сегодняшний день в стране всего выявлены 902 061 заболевший коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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