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В Монголии за сутки 8845 человек выздоровели от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии 8845 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

За минувшие 24 часа в стране выявлено 1665 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Из них 808 человек — лица, и 857 случаев были выявлены в регионах странs, говорится в официальном сообщении.

Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний Монголии сегодня сообщил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в масштабах страны увеличилось до 323 322.

Из-за опасной инфекции в восточноазиатской стране за сутки скончались 15 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1346.

Коронавирус в Монголии
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