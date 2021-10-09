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Монголия полностью вакцинировала почти 70 процентов своего населения

CentralAsia (MNG) -  В Монголии полностью вакцинировано 69,2 процента населения старше 13 лет, имеющего право на вакцинацию, с начала развертывания вакцинации в середине февраля.

Первоначально Монголия планировала вакцинировать 2 миллиона 67 тысяч человек старше 18 лет, однако с июня в стране вакцинировано 290 тысяч детей в возрасте от 12 до 17 лет, а также беременных женщин.

На данный момент 90,5 процента населения Монголии уже получили первые дозы вакцины против Covid-19. Однако показатели вакцинации третьими дозами или повторными прививками намного ниже, поскольку Монголия начинает внедрение в августе.

В Монголии к 5 октября первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), вторую дозу против коронавируса привит 2 132 912 гражданина Монголии, минимум одну дозу получили 2 252 459 человек. А бустерную дозу — 332 801 человек.

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