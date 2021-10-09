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Филиппинские и российские журналисты удостоены Нобелевской премии мира

CentralAsia (CA) -  Нобелевскую премию мира присудили Марии Рессе с Филиппин и оппозиционным журналистам Дмитрию Муратову из России. Нобелевский комитет отметил их усилия по защите свободы слова, демократии и устойчивого мира.

«Госпожа Ресса и господин Муратов получают Премию мира за мужественную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России», – говорится в заявлении Норвежского Нобелевского комитета.

«В то же время они являются представителями всех журналистов, которые отстаивают этот идеал в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», – отметил комитет, - передает монгольский новостной сайт Ikon.mn.

Мария Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачить злоупотребления властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах.

В 2012 году она стала соучредителем цифрового расследовательского медиресурса Rappler, который она до сих пор возглавляет.

Дмитрий Муратов – один из основателей российского независимого издания «Новая газета».

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