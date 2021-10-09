Антикоррупционная служба Монголии будет сотрудничать с Transparency International в борьбе с коррупцией

CentralAsia (MNG) - 7 октября генеральный директор Независимого агентства по борьбе с коррупцией (НАБК) З. Дашдаваа вместе с заместителем начальника Главного полицейского управления полковником Ц. Ням-Очиром встретились с Даниэлем Эрикссоном, главным исполнительным директором Секретариата Transparency International, и другими.

На встрече г-н Дашдаваа представил антикоррупционную политику и деятельность организации и правительства Монголии.

Г-н Даниэль Эриксон высоко оценил деятельность и усилия Монгольского антикоррупционного агентства и правительства по улучшению индекса восприятия коррупции Transparency International и подчеркнул последовательные усилия всех правительственных организаций, а не только НАБК, по борьбе с коррупцией.

Стороны договорились обмениваться информацией и сотрудничать в борьбе с коррупцией.

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