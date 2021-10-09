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Обсуждены отношения Монголии и Канады

CentralAsia (MNG) -  8 октября заместитель министра иностранных дел Б. Мөнхжин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Канады в Монголии Екатерину Ивкофф.

В ходе встречи стороны обсудили празднование 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое приходится на 2023 год, подготовку к предстоящему празднованию и совместные мероприятия, а также обменялись информацией по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Посол Екатерина Ивкофф также представила некоторые международные инициативы, предложенные правительством Канады.

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