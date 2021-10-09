22-летняя дочь Рамзана Кадырова назначена министром культуры Чечни

CentralAsia (CA) - Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова стала министром культуры этой северокавказской республики в составе России. О назначении 22-летней Айшат Кадыровой сообщил на своей странице в Instagram'е председатель регионального парламента Магомед Даудов.

«Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами», - написал Даудов.

Он отметил, что благодаря ответственному отношению к своей работе Айшат Кадыровой удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Минкультуры.

Айшат Рамзановна Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской республики. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года является директором модного дома Firdaws, а в сентябре прошлого года стала первым замминистра культуры Чечни.

В декабре 2020 года Хадижат Кадырова, вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, была назначена на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного.