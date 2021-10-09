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Новая улучшенная система AIRS передана Минсельхозу Монголии

CentralAsia (MNG) -  В рамках совместного проекта технического сотрудничества «Пилотирование улучшенной системы идентификации и регистрации животных в Монголии», финансируемого Фондом развития стандартов и торговли (РСТ), реализуемого Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности (МПСХЛП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций Международный семинар Организации Объединенных Наций (ЮНФАО) организуется виртуально 7-8 октября 2021 года.

Во время семинара новое улучшенное программное обеспечение AIRS - (Automated Import Reference System (AIRS)) было официально передано представителем ЮНФАО в Монголии г-ном. Винода Ахуджа в Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

Международный семинар соберет вместе международных экспертов, чтобы обсудить проблемы, возможности и решения в этой области в течение двух дней.

Автоматизированная справочная система импорта (AIRS) показывает требования к импорту товаров, регулируемых агентствами по надзору за пищевыми продуктами.

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