экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
При крушении самолета в США погибли четыре человека

CentralAsia (CA) -  Одномоторный самолет Cessna 210 разбился сразу после взлета в пятницу днем в пригороде Атланты, штат Джорджия. Погибли все четыре человека, находившиеся на борту, сообщает ABC News.

Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что после крушения в аэропорту ДеКалб-Пичтри самолет загорелся. Представитель пожарной службы округа, капитан Джейсон Дэниелс сообщил, что пожарным относительно быстро удалось потушить пламя на взлетно-посадочной полосе.

«На борту самолета, который после крушения загорелся на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри в пятницу днем, находились четыре человека. Все они погибли», - заявил пожарный.

Аэропорт закрыли после происшествия с крушением самолета. Личности пассажиров самолета на данный момент не разглашаются.

Расследование авиакатастрофы будет вести Национальный совет по безопасности на транспорте.

print
  • Россия готова принять решительные меры в случае обострения ситуации на таджикско-афганской границе
  • Россия заявила о решительных мерах в случае обострения ситуации на таджикско-афганской границе
  • В Узбекистане определили минимальные и максимальные цены на основные продукты питания


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com