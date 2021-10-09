При крушении самолета в США погибли четыре человека

CentralAsia (CA) - Одномоторный самолет Cessna 210 разбился сразу после взлета в пятницу днем в пригороде Атланты, штат Джорджия. Погибли все четыре человека, находившиеся на борту, сообщает ABC News.

Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что после крушения в аэропорту ДеКалб-Пичтри самолет загорелся. Представитель пожарной службы округа, капитан Джейсон Дэниелс сообщил, что пожарным относительно быстро удалось потушить пламя на взлетно-посадочной полосе.

«На борту самолета, который после крушения загорелся на территории аэропорта Де-Калб-Пичтри в пятницу днем, находились четыре человека. Все они погибли», - заявил пожарный.

Аэропорт закрыли после происшествия с крушением самолета. Личности пассажиров самолета на данный момент не разглашаются.

Расследование авиакатастрофы будет вести Национальный совет по безопасности на транспорте.