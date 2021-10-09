Британские школы обеспокоены из-за опасной для детей «Игры в кальмара»- СМИ

CentralAsia (CA) - Британские учебные заведения бьют тревогу из-за сериала «Игра в кальмара», который набрал популярность после релиза в Netflix. Школам приходится рассылать письма родителям, чтобы те не позволяли детям смотреть южнокорейский сериал.

Как сообщает LAD Bible, многие дети спрашивали у своих учителей, могут ли они принять участие в «конкурсах», которые представлены в триллере. В сериале проигравших ожидает жестокая смерть, и этот фактор серьезно озадачил руководство учебных заведений.

Один из жителей Лондона рассказал, что ему пригрозили последствиями, если дети будут смотреть сериал и имитировать «Игру в кальмара».

«Мы заметили, что все больше детей начинают играть в свои собственные версии этой игры на детской площадке, что, в свою очередь, вызывает конфликты», - говорится в заявлении одной из начальных школ. Руководство добавляет, что в шоу представлены реалистичные сцены насилия.

В связи с этим приходится напоминать, что сериал не подходит для младшеклассников.

Ранее режиссер дорамы «Игра в кальмара» Хван Дон-хек назвал вероятную тему второго сезона.

В настоящее время первый сезон корейской дорамы «Игра в кальмара» уже обогнал по просмотрам «Ведьмака», «Бриджертонов» и «Люпена» и, по оценкам представителей сервиса, может стать самым успешным сериалом в истории платформы.

«Игра в кальмара» - это лента об отчаявшихся людях, погрязших в долгах, которые соглашаются на участие в игре, каждый раунд которой заканчивается убийством проигравших. Все участники борются ради денежного приза, который в конечном итоге достанется только одному человеку, оставшемуся в живых после всех испытаний.

В «Игре в кальмара» таинственный человек дает визитную карточку с восьмизначным номером телефона главному герою и предлагает позвонить, если тот хочет присоединиться к игре. Будучи втянуты в игру, ради большого вознаграждения, люди идут на страшные испытания и убийства. Некоторые зрители звонили или отправляли текстовые сообщения на указанный номер из любопытства, и, как оказалось, номер телефона был настоящий.

Ранее сообщалось, что «Игра в кальмара» может стать самым успешным сериалом Netflix.

Сериал «Игра в кальмара», режиссером и автором сценария которого выступил Хван Дон Хек (полнометражная драма «Крепость», а также комедия «Мисс бабушка», на которую в Южной Корее было продано почти 9 млн билетов), состоит из девяти эпизодов хронометражем около одного часа.

О старте разработки оригинального южнокорейского проекта с рабочим названием Round Six Netflix объявил 2 сентября 2019 года. Бюджет сериала составил $17 млн. Сам режиссер описывал сериал как «аллегорию на современное капиталистическое общество, что-то, изображающее конкуренцию в экстремальном виде».