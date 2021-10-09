Си Цзиньпин выступил за мирное воссоединение с Тайванем

- Азия и мир, политика
- 14:41, 09 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в 110-ю годовщину Синьхайской революции, в результате которой в стране была свергнута монархия, заявил, что материковый Китай должен воссоединиться с Тайванем.
Как сообщает ВВС, Си Цзиньпин подчеркнул, что воссоединение должно быть мирным. При этом он отметил, что китайский народ накопил большой опыт борьбы с сепаратизмом.
«Историческая цель завершить воссоединение нашей родины должна быть выполнена, она точно будет выполнена», - заявил китайский лидер.
Си Цзиньпин отметил, что хотел бы увидеть мирное воссоединение по принципу «одна страна - две системы», по аналогии Гонконгом.
Хотя Пекин не исключил возможности применения силы для достижения объединения.
«Сепаратизм за независимость Тайваня - самое большое препятствие на пути к воссоединению родины и самая серьезная скрытая опасность для национального возрождения», - добавил он.
В ответ власти Тайваня заявили, что будущее острова зависит от воли его жителей, отметив, что общественное мнение очень четко отвергает систему «одна страна – две системы».
Также Тайбэй призвал Пекин отказаться от «провокационных шагов вторжения, преследований и разрушений».
Тайвань формально является частью КНР, хотя остров считает себя независимым.
Как отмечает ВВС, за последнюю неделю в зоне противовоздушной обороны Тайваня не менее 150 раз были зафиксированы китайские военные самолеты.
Несмотря на усиление напряженности в течение последних нескольких недель, отношения между Китаем и Тайванем не ухудшились до уровней, которые в последний раз наблюдались в 1996 году, когда Китай попытался сорвать президентские выборы с помощью ракетных испытаний, а США направили в регион авианосцы, чтобы отговорить их.