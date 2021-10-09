Си Цзиньпин выступил за мирное воссоединение с Тайванем

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в 110-ю годовщину Синьхайской революции, в результате которой в стране была свергнута монархия, заявил, что материковый Китай должен воссоединиться с Тайванем.

Как сообщает ВВС, Си Цзиньпин подчеркнул, что воссоединение должно быть мирным. При этом он отметил, что китайский народ накопил большой опыт борьбы с сепаратизмом.

«Историческая цель завершить воссоединение нашей родины должна быть выполнена, она точно будет выполнена», - заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин отметил, что хотел бы увидеть мирное воссоединение по принципу «одна страна - две системы», по аналогии Гонконгом.

Хотя Пекин не исключил возможности применения силы для достижения объединения.

«Сепаратизм за независимость Тайваня - самое большое препятствие на пути к воссоединению родины и самая серьезная скрытая опасность для национального возрождения», - добавил он.

В ответ власти Тайваня заявили, что будущее острова зависит от воли его жителей, отметив, что общественное мнение очень четко отвергает систему «одна страна – две системы».

Также Тайбэй призвал Пекин отказаться от «провокационных шагов вторжения, преследований и разрушений».

Тайвань формально является частью КНР, хотя остров считает себя независимым.

Как отмечает ВВС, за последнюю неделю в зоне противовоздушной обороны Тайваня не менее 150 раз были зафиксированы китайские военные самолеты.

Несмотря на усиление напряженности в течение последних нескольких недель, отношения между Китаем и Тайванем не ухудшились до уровней, которые в последний раз наблюдались в 1996 году, когда Китай попытался сорвать президентские выборы с помощью ракетных испытаний, а США направили в регион авианосцы, чтобы отговорить их.