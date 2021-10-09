«Евровидение – 2022» пройдет в Турине

CentralAsia (CA) - Турин проведет 66-й международный конкурс «Евровидение» в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба организатора смотра.

«Итальянский город Турин выиграл гонку за право провести 66-й песенный конкурс «Евровидение», одержав победу над 16 другими предложениями», - говорится в сообщении.

Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая, финал - 14 мая на арене Palaolimpico.

«Как мы видели во время зимних Олимпийских игр 2006 года, Palaolimpico превосходит все требования к проведению глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом города Турин, который в мае следующего года встретит тысячи фанатов», - привели в пресс-службе слова исполнительного директора «Евровидения» Мартина Остердаля.

Организаторы «Евровидения» напомнили, что ранее конкурс в Италии принимали Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). Италия получила право принимать «Евровидение» после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае в Роттердаме.