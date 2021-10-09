Суточный COVID-прирост в России приблизился к максимуму за всю пандемию

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 29 362 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Значения субботы практически приблизились к максимальным за пандемию 29 935 случаям, зафиксированным 24 декабря 2020 года.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 600 (8,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 746 718 случаев (+ 0,38%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 196,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 584 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 421 175 человек.