В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 968 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 70 и Санкт-Петербурге — 61.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 215 453 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,7 млн, из них выздоровели — 6,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 421 175 пациентов.