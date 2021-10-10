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Врач назвал главную опасность обезболивающих препаратов

CentralAsia (CA) -  Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что многие нестероидные противовоспалительные препараты или, как их чаще называют, обезболивающие, опасны для гипертоников, передает РИА Новости.

По словам Мясникова, обезболивающие препараты провоцируют подъем давления, гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности.

Эксперт отметил, что эти средства плохо влияют на сосуды и почки, поэтому при злокачественной, резистентной гипертонии или гипертонии в молодом возрасте следует проверять именно почки в первую очередь.

Медик также предупредил, что обезболивающие медикаменты стоит принимать только в сочетании с препаратами для желудка, в противном случае, может развиться язва.

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