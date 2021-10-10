Канцлер Австрии ушел в отставку на фоне обвинений в коррупции

CentralAsia (CA) - Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что покидает должность, сообщает Reuters. Он останется лидером Австрийской народной партии и будет депутатом парламента.

«Сейчас необходимы стабильные отношения, поэтому, чтобы разрешить патовую ситуацию, отойти в сторону я попросил команду Народной партии обязательно продолжить работу. Как председатель партии я предложил федеральному президенту Александера Шалленберга в качестве нового руководителя правительства», — сказал политик.

Австрийская прокуратура ранее сообщила, что в отношении Курца начато расследование по обвинению во взяточничестве и должностных преступлениях. В его офисе прошли обыски.

Сам Курц, который стал канцлером в 2017 году, отверг все обвинения.

На ближайший вторник было запланировано внеочередное заседание Национального совета — нижней палаты парламента Австрии — на котором Партия свободы собиралась устроить голосование по вотуму недоверия Курцу.