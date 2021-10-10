В Грузии 11 октября объявили днем траура после обрушения здания

CentralAsia (CA) - Правительство Грузии объявило 11 октября днем траура после обрушения части жилого корпуса в Батуми, где погибли шесть человек, сообщил премьер Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook.

«Выражаю глубокую скорбь по поводу трагедии в Батуми и соболезнования родным и близким погибших.

Вместе с ними вся Грузия переживает эту ужасную трагедию. Моим решением в память о погибших понедельник, 11 октября, объявлен днем ​​траура», - говорится в заявлении премьера.

По его словам, власти окажут помощь пострадавшим, а все виновники будут наказаны.

Ранее МВД Грузии сообщило о задержании трех человек в рамках расследования дела об обрушении корпуса жилого дома в Батуми: владельца квартиры и двоих рабочих.

8 октября в центре Батуми обрушилась часть жилого семиэтажного дома. МВД Грузии сообщало о гибели четырех человек, по данным главы ведомства, под завалами могли оставаться трое детей.

Как сообщает телекомпания «Рустави 2», спасатели извлекли из-под завалов в субботу еще одно тело несовершеннолетнего, число погибших при обрушении части здания возросло до восьми.