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В Монголии за сутки 7722 человек выздоровели от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии 7722 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

За минувшие 24 часа в стране выявлено 2068 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Из них 1267 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 801 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний Монголии сегодня сообщил, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в масштабах страны увеличилось до 325 390.

Из-за опасной инфекции в восточноазиатской стране за сутки скончались 17 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1363.

Коронавирус в Монголии
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