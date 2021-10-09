Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу

CentralAsia (CA) - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к международному сообществу с жалобой, что ему не назначают судебные слушания по рассматриваемым уголовным делам, передает РИА Новости.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии он проходит по нескольким уголовным делам.

«Мое обращение к международному сообществу: 1 октября меня арестовали и поместили в тюрьму. Арест был основан на двух приговорах суда, которые никто в мире не признает, а также на ордере на арест по двум незавершенным делам.

В соответствии с законодательством Грузии любое лицо, задержанное на основании действующего и продолжающегося дела, должно быть незамедлительно доставлено в суд. Меня уже девять дней держат в тюрьме без слушания, и моему адвокату судья по делу сегодня сказал, что в ближайшие недели слушаний не ожидается.

Существует очевидная попытка не допустить моего появления на публике перед запланированным вторым туром выборов, в то время как почти в каждом крупном городе моя партия идет плечом к плечу с партией Иванишвили. Надеюсь, вы не оставите незамеченным это дело», - написал Саакашвили у себя в Facebook.

Ранее Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.