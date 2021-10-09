Ливан полностью остался без электричества – СМИ

CentralAsia (CA) - Ливан полностью остался без электричества после остановки в стране двух крупнейших электростанций, компания по электроснабжению пытается решить проблему.

По информации ливанского телеканала LBC, «Ливан полностью погрузился во тьму».

«После прекращения работы двух электростанций компания по электроснабжению пытается решить проблему», - сообщил телеканал.

Ранее сообщалось, что масштабные отключения электричества начались в Китае.

Вице-министр энергетики Асет Магауов рассказал, как энергетический кризис в Китае может сказаться на Казахстане и стоит ли ждать, что дефицит энергоресурсов перекинется в нашу страну.