Израильское исследование показало, что через 6 месяцев после второй дозы происходит снижение антител к коронавирусу

CentralAsia (CA) - Новое исследование больницы Шиба в Израиле показывает ослабление антител COVID-19 в течение шести месяцев после получения двух доз вакцины, пишет The Times of Israel.

В исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine, приняли участие 5000 медицинских работников больницы, которые находились под наблюдением в течение шести месяцев после получения двух доз вакцины Covid. Наблюдалось четкое и значительное снижение уровня IgG и нейтрализующих антител в этот период.

Исследователи сообщили о значительном падении в течение первых трех месяцев, за которым последовало более умеренное снижение в течение следующих трех месяцев. У женщин обычно вырабатывались более высокие начальные уровни антител, чем у мужчин, и поэтому они были несколько лучше защищены после шестимесячного периода.

Исследование показало, что через шесть месяцев вероятность того, что здоровая молодая женщина потеряет способность нейтрализовать патоген, составляет 2,5%, а вероятность женщины старше 65 лет - 6%; у мужчин - 4% и 15% соответственно.

Для людей с ослабленным иммунитетом шансы были намного хуже: 30% для женщин и 50% для мужчин (старше 65 лет), 18% для женщин и 24% для мужчин (до 45).

«Нам удалось построить модель, которая показывает вероятность наличия различных уровней антител для конкретных популяций. На основе этой модели мы можем попытаться оценить вероятность легкого или тяжелого заболевания в будущем и определить необходимое лечение», - заявила автор исследования профессор Гили Регев-Йохай, возглавляющая отделение профилактики и контроля инфекционных заболеваний в больнице «Шиба».

Как ни странно, исследователи обнаружили, что уровень антител у людей с избыточным весом, у которых, как правило, большая склонность к развитию серьезной формы заболевания, через 6 месяцев оставался выше, чем у других.

Регев-Йохай сказал, что эти данные следует рассмотреть более подробно, и это не обязательно означает, что эти люди лучше защищены.

Снижение иммунитета к COVID-19 побудило Израиль начать кампанию отзыва, направленную на усиление защиты, через шесть месяцев после первых двух доз. Представители здравоохранения считают, что ослабление иммунитета позволило дельта-варианту коронавируса широко распространиться среди населения в последние месяцы, что привело к четвертой волне в Израиле, которая в настоящее время идет на спад.