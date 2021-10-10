CentralAsia (KZ) - Новый взрыв произошел на складе боеприпасов возле Тараза, сообщает Минобороны Казахстана.

«10 октября 2021 года около 7:20 на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета. Дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждения зданиям и строениям не нанесено. Обстановка в районе стабильная», - сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, в дальнейшем не исключаются подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов.

В настоящее время продолжаются работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов, где в августе произошел пожар.

Ронее, 27 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, в результате чего на складе произошла серия взрывов.

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