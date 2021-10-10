В Казахстане за сутки выявлено 1863 случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы – 344;
- город Нур-Султан – 292;
- Павлодарская область – 159;
- Карагандинская область – 154;
- Алматинская область – 149;
- Северо-Казахстанская область – 146;
- Восточно-Казахстанская область – 101;
- Акмолинская область – 98;
- Костанайская область – 97;
- Западно-Казахстанская область – 67;
- Актюбинская область – 60;
- город Шымкент – 53;
- Атырауская область – 46;
- Кызылординская область – 35;
- Туркестанская область – 29;
- Жамбылская область – 19;
- Мангистауская область – 14.
На сегодняшний день в стране всего выявлены 903 924 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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