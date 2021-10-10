В Казахстане за сутки выявлено 1863 случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1863 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы – 344;

- город Нур-Султан – 292;

- Павлодарская область – 159;

- Карагандинская область – 154;

- Алматинская область – 149;

- Северо-Казахстанская область – 146;

- Восточно-Казахстанская область – 101;

- Акмолинская область – 98;

- Костанайская область – 97;

- Западно-Казахстанская область – 67;

- Актюбинская область – 60;

- город Шымкент – 53;

- Атырауская область – 46;

- Кызылординская область – 35;

- Туркестанская область – 29;

- Жамбылская область – 19;

- Мангистауская область – 14.

На сегодняшний день в стране всего выявлены 903 924 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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