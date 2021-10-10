В Казахстане 51 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 51 человек скончался от коронавируса и пневмонии за сутки, передает оперативный штаб.

На 10 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 581 человек (46 382 КВИ+ и 7 199 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 384 пациента, на амбулаторном уровне - 44 197 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 674 пациента,

- в состоянии крайней степени тяжести - 201 пациент,

- на аппаратах ИВЛ - 127 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 10 октября 2021 года

Зафиксировано 149 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 272 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 205, летальных случаев - 4 910, выздоровевших - 65 096.

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