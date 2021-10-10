Появилось видео взрыва на складе боеприпасов возле Тараза

CentralAsia (KZ) - Очевидцы прислали видео нового взрыва на складе боеприпасов в Жамбылской области, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в Министерстве обороны, в 07:20 на территории склада инженерных боеприпасов в поселке Сарыкемер Жамбылской области произошло срабатывание поврежденного ранее пожаром взрывоопасного предмета.

В ведомстве отметили, что дальнего разлета осколков и фрагментов в результате взрыва не было. Работы в это время не проводились, рядом люди не находились. Повреждений зданиям и строениям не нанесено.

По словам очевидцев, в некоторых домах поселка выбило окна.

«Утром, часов в 7, ходил, делал обход, печку топил. И вот этот взрыв произошел. Говорят, что где-то окна повыбивало в новых домах. А у нас просто окна открылись от этой ударной волны», - рассказал очевидец.

В Минобороны не исключают подобных случаев в дальнейшем. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов. Работы по очистке технической территории от взрывоопасных предметов, где в августе произошел пожар, продолжаются.

Ранее, 27 августа в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, в результате чего на складе произошла серия взрывов.

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