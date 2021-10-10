В Татарстане потерпел крушение самолет с парашютистами

CentralAsia (CA) - В Татарстане упал легкий двухмоторный самолет L-410, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, крушение произошло в Мензелинском районе на востоке республики.

«Предварительно на борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа», — сообщили в МЧС. Позже в ведомстве уточнили РБК, что в самолете были 23 человека.

По предварительным данным, в результате крушения погибли 19 человек, сообщили источники «Интерфакса» и Telegram-канала «112». Позже источник «РИА Новости» уточнил, что погибших всего 16.

Семерых удалось спасти, рассказали РБК в МЧС. «К месту падения следует вертолет Ми-8 со спасателями на борту», — добавили в ведомстве.

Пострадавших доставили в Мензелинскую центральную районную больницу, один из пациентов находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Татарстана.

«Решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в больницу скорой помощи Набережных Челнов и республиканскую клиническую больницу силами санитарной авиации минздрава Татарстана», — добавили в министерстве.

В качестве основной причины крушения рассматривается отказ техники, сообщил источник «Интерфакса». По его словам, пилот пытался совершить вынужденную посадку, но удар о землю оказался очень сильным. Самолет «разломился пополам» и загорелся, огонь удалось быстро потушить, добавил собеседник агентства.

Источник ТАСС сообщил, что причиной падения мог стать перегруз. «На борту находилось больше пассажиров, чем предусмотрено эксплуатационными требованиями», — сказал он. По словам собеседника агентства, также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа.

По словам источника «Интерфакса», на борту находились парашютисты местного аэроклуба. Самолет эксплуатируется мензелинским филиалом Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Следователи начали проверку по факту крушения самолета, сообщили РБК в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК. По данным ведомства, самолет вылетел из Мензелинска в 9:00 (7:00 мск), почти сразу после этого связь с ним пропала. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям и родных погибших, сообщила РБК руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова. «Рустам Нургалиевич выражает соболезнования родным и близким погибших», — сказала она.