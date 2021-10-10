За сутки в России выявлено 28 647 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 28 647 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 421 (8,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 775 365 случаев (+ 0,37%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 196,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 584 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 451 346 человек.