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В России регистрируют более 900 смертей от ковида за сутки пятый день подряд

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 962 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 72 и Санкт-Петербурге — 64.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 216 415 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,7 млн, из них выздоровели — 6,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 451 346 пациентов.

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