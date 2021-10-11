NHK World снял документальный фильм о монгольском кардиохирурге с очень добрым сердцем. ФОТО

CentralAsia (MNG) - «Хочу выразить огромную благодарность Болдсайхан эмч — врачу кардиологу. За его высокий профессионализм, за внимание, за заботу. Болдсайхан эмч — врач от Бога. Это добрый, отзывчивый, сопереживающий человек и высокопрофессиональный кардиолог». Часто о нем говорят те люди, которые благодаря ему спасли своего ребенка.

На днях на международном уровне выпущен документальный фильм о монгольском кардиохирурге Болдсайхан Бундан под названием «Здоровые сердца в степях: Монголия». Он произведен в рамках проекта «Asia Insight» телеканалом NHK World.

Документальный фильм выйдет в эфир 15-16 октября 2021 года на канале NHK World.

NHK World — японский общественный телеканал. По аналогии с BBC World News, DW, France 24 и RT, данный канал имеет международный охват вещания через спутниковые операторы. В группу вещания NHK World, принадлежащую NHK, входят радиостанция NHK World Radio Japan, а также телеканалы NHK World TV и NHK World Premium. Большинство выпускаемых группой программ доступны в онлайн формате.

Кстати, NHK World вещает свою программу только на английском языке в более чем 150 странах.

Так, эти многие миллионы зрителей увидели, как работает и живет монгольский кардиолог, в том числе - как живут монголы.

«Медицинская бригада под руководством кардиохирурга и эксперта Болдсайхана Бундана посещает сельские города и села в поисках детей с проблемами сердца. Пандемические ограничения сделали доступ к лечению практически невозможным для некоторых семей, а условия жизни их детей ухудшаются. Команда разыскивает их и доставляет в больницу Улан-Батора для операции. Если семьи находятся в трудном положении, пожертвования от компаний и частных лиц покрывают расходы на проезд, операцию и пребывание в больнице», - говорит NHK.

Д-р Болдсайхан Бундан и его команда совершают поездку по сельской Монголии для проведения обследования сердца у местных детей.

Многие семьи в сельских общинах имеют ограниченный доступ к специализированным медицинским услугам.

Его команда из 9 лагерей на лугах южной Монголии на пути к отдаленным городам и деревням.

Болдсайхан и его команда провели около 300 операций в рамках волонтерской программы «Зүрх мартахгүй» - «Heart Remembers».

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