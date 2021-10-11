Сын великого поэта Монголии присоединился к Конституционному суду

CentralAsia (MNG) - На пленарном заседании 7 октября парламент поддержал назначение Гангабаатар Дашбалбар, выдвинутого Верховным судом, членом Конституционного суда Монголии.

Д. Гангабаатар родился в 1978 году. В 1998 году получил степень бакалавра переводов в Институте иностранных языков, а в 1998 году — степень бакалавра и магистра права на факультете права Государственного университета Монголии (ГУМ).

Он также имеет степень доктора права Университета Нагоя в Японии. Д. Гангабаатар — сын бывшего депутата и ведикого монгольского поэта Дашбалбар Очирбат. Он работал помощником директора юридической школы ГУМ, приглашенным исследователем в Юридической школе Утрехтского университета и Чикагского университета Иллинойса, а также профессором Нагойского университета.

Во время заседания Постоянного комитета по вопросам правосудия в среду судья Верховного суда Ц. Цогт отметил, что Д. Гангабаатар полностью соблюдает требования Конституции и других законов, подчеркнув, что он говорит на английском, японском, русском, тибетском и немецком языках.

Постоянная комиссия единогласно поддержала его кандидатуру.

Его отец Очирбатын Дашбалбар — монгольский поэт, журналист, общественный и государственный деятель. Член Союза писателей Монголии (с 1985). Избирался членом Великого народного хурала (1996-1999), который одобрил новую конституцию Монголии.

Видный общественный, культурный, религиозный и политический деятель, посвятивший жизнь защите, распространению и восстановлению буддизма и культурного наследия Монголии, а также Экологии и основных интересов монгольского народа. Его стихи отличались буддийским колоритом. Среди наиболее известных произведений - стихи «Любите друг друга пока живы» ( Амьдадаа бие биеэ хайрла ), «Пророк эонов и калп» ( Галав эриний зѳнч ) и «Занабазар», ставшие рок-песнями. 16 октября 1999 года Дашбалбар был госпитализирован и, в конце концов, умер той же ночью. Медицинская ситуация в Монголии в то время не позволяла провести полное вскрытие, поэтому истинная причина его смерти остается неизвестной. Похоже, что общественность продолжает верить, что он, как и Зориг почти ровно год назад, был убит, в первую очередь из-за его противодействия коррупции в правительстве, но также, можно представить, из-за его национальной популярности.

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