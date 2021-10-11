Монголия активизирует усилия по борьбе с опустыниванием путем посадки деревьев. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Монголия активизировала усилия по борьбе с опустыниванием через несколько дней после начала национальной кампании по посадке миллиарда деревьев к 2030 году.

В воскресенье к акции присоединились послы иностранных государств, дипломаты и сотрудники международных организаций в Монголии, а также представители различных сфер Монголии и посадили деревья в Налайхском районе столицы Монголии.

«Эта национальная кампания по посадке деревьев касается не только монголов, но и всего мира. Я считаю, что Монголия и монгольский народ вносят свой вклад в благосостояние человечества посредством кампании», - сказал президент Монголии Хурэлсух Ухнаа иностранным представителям во время мероприятие.

Кампания «Миллиард деревьев» была официально запущена 4 октября. Ранее Хурэлсух сообщил Генеральной Ассамблее ООН, что с помощью кампании страна стремится бороться с изменением климата и опустыниванием.

«Желтые пыльные бури, исходящие из Монголии, достигают других стран, таких как Китай, Южная Корея и Япония, нанося ущерб здоровью, экосистемам и экономике. Более 70 процентов общей территории Монголии затронуто опустыниванием», - сказал Хурэлсух. «Итак, сегодня мы должны бороться и действовать вместе против опустынивания, и мы не должны тратить время зря».

По его словам, сажать деревья — это не только сажать саженцы, потому что самое важное — это заботиться о посаженных деревьях.

Приветствуя инициативу президента Монголии, посол Китая в Монголии Цай Вэньруй сказал, что это хорошая инициатива не только для будущих поколений Монголии, но и для всего мира, добавив, что Китай готов сотрудничать с Монголией в борьбе с опустыниванием.

По словам президента, крупные компании Монголии взяли на себя обязательство присоединиться к национальной кампании для выполнения своих социальных обязательств.

Например, монгольские государственные горнодобывающие предприятия Эрдэнэт и Эрдэнэс таван-Толгой, как ожидается, посадят 100 миллионов деревьев и 180 миллионов деревьев, соответственно.

«Я считаю, что инициатива президента Монголии по посадке «Миллиардного дерева» своевременна», - сказал посол Филипп Малон Великобритании в Монголии.

«Любая инициатива по защите окружающей среды будет поддержана Чешской Республикой. Я лично приветствую эту инициативу», -говорит посол Иржи Бродски.

«Инициатива президента Монголии - очень хорошая идея. Я прибыл в Монголию всего пять недели назад. Монголия очень красивая, но лесов мало. Если посадить дерево, оно будет красивее», - сказал Жюльен Попер, поверенный в делах посольства Франции в Улан-Баторе.

«Все вовлечены в инициативу по посадке деревьев. Вообще говоря, его вклад в борьбу с глобальным изменением климата.

Еще больше предстоит сделать, поскольку Монголия сталкивается со многими проблемами из-за изменения климата. Я рад, что президент Монголии лидирует», - отметил Андрей Михнев, постоянный представитель Группы Всемирного банка.

Ожидается, что Монголия будет тратить не менее 1 процента своего ВВП (валового внутреннего продукта) в год для своевременного достижения цели.

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