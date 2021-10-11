MCC наградила победителей монгольского конкурса фильмов «Водные истории». ВИДЕО и ФОТО

CentralAsia (MNG) - 8 октября 2021 года Монгольский институт кино и корпорация Millennium Challenge Corporation (MCC) правительства США объявили победителей конкурса фильмов «Водные истории», посвященного важности воды для Улан-Батора.

Заместитель главы миссии посольства США Грегори Мэй подчеркнул важность искусства и культуры и отметил, что: «Как Водный договор Монголии направлен на увеличение поставок высококачественной воды, так и конкурс фильмов «Водные истории» направлен на увеличение числа высококлассных режиссеров всех возрастов».

Г-н Мэй вручил награды трем режиссерам, в том числе главный приз за фильм Ч. Хулан за ее короткометражный фильм «Драгоценный камень», который участники конкурса охарактеризовали как «творческое сочетание текущих водных проблем, мифологии, живых выступлений и анимации».

Б. Санжаабалдан был удостоен особого упоминания за свой короткометражный фильм «Вода», который участники дискуссии оценили за то, что его призыв к изменению привычек потребления воды был передан в манере, которая была «чистой, как вода».

Наконец, М. Мандухай получила награду в категории молодых режиссеров за свой короткометражный фильм «Купон», который представляет собой творческое использование ограниченных ресурсов для решения проблемы неравенства в использовании воды среди жителей квартир и юрточных районов.

Конкурс был организован совместно с Водным договором Монголии, который финансируется MCC. В рамках Соглашения будет построена критически важная инфраструктура, необходимая для обеспечения водоснабжения Улан-Батора, и оно окажет положительное влияние на более чем 55 процентов населения Монголии.

«Менее чем за три десятилетия население Улан-Батора почти утроилось, - пояснила Содонтогос Эрдэнэцогт, генеральный директор Millennium Challenge Account, Монголия, - однако водоснабжение осталось прежним, что создает условия для острой нехватки воды».

Корпорация Millennium Challenge Corporation — это агентство международного развития правительства США, работающее над сокращением глобальной бедности за счет экономического роста. Созданный в 2004 году, MCC предоставляет ограниченные по времени гранты и помощь странам, которые соответствуют строгим стандартам надлежащего управления, борьбы с коррупцией и уважения демократических прав.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения