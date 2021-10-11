Более 1000 местных чиновников Монголии виртуально посетили семинар «Связь политики с бюджетом» ПРООН

CentralAsia (MNG) - ПРООН в Монголии в сотрудничестве с министерствами финансов, труда и социальной защиты, продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, а также со всеми офисами местных губернаторов организовал виртуальный семинар на тему «Согласование политики с бюджетами» 6-8 октября в рамках Европейский Союз профинансировал проект «Бюджетирование с учетом ЦУР для преобразования занятости в Монголии».

В семинаре приняли участие более 1000 представителей из 21 офиса губернатора, а именно отделов инвестиционной политики и планирования, социальной политики, финансов и казначейства, а также местной отделы продовольствия, сельского хозяйства и ветеринарии Службы социального обеспечения.

Г-н П.Зоригтбаатар, генеральный директор Департамента управления и координации местного самоуправления, Секретариат Кабинета правительства Монголии, г-н Пьер-Ив Лукас, руководитель группы сотрудничества, Делегация Европейского Союза в Монголии, и г-жа Нашида Саттар, заместитель Постоянный представитель ПРООН в Монголии выступили с приветственным словом к семинару.

П.Зоригтбаатар подчеркнул, что «необходимо увязать политику развития с бюджетом для успешной реализации долгосрочной политики Монголии. Пересмотренный Закон о территориальных и административных единицах и их управлении, принятый в 2020 году, обеспечивает более четкое функциональное разграничение административных единиц и укрепляет их экономическую и финансовую автономию для обеспечения местного развития. Сегодняшний семинар, организованный накануне вступления в силу пересмотренного закона, дает местным чиновникам, отвечающим за планирование местного развития, бюджетирование и предоставление государственных услуг, своевременную возможность достичь четкого понимания и получить информацию о текущих правовых процессах, политике развития и реформах УГФ».

В первый день совместной сессии были сделаны презентации по вопросам планирования и составления бюджета, ориентированного на ЦУР или фактические данные и ориентированного на результат, с точки зрения их важности и вопросов реализации, а также результатов исследования спроса и предложения на рынке труда.

Соответствующие отраслевые сессии были проведены 7 и 8 октября. Участникам были представлены презентации о текущем развитии секторов продовольствия и сельского хозяйства и занятости, их долгосрочной и среднесрочной политике, целях и приоритетах, а также о результатах первых обзоров государственных расходов в соответствующих секторов и обменялись мнениями по интеграции местной и отраслевой политики развития с бюджетами.

ПРООН, МОТ и ФАО совместно реализуют проект технической помощи Европейского союза «Бюджетирование в соответствии с ЦУР для преобразования занятости в Монголии» в рамках проекта технической помощи Европейского Союза в размере 50,8 млн евро для бюджетной поддержки Монголии в сотрудничестве с Парламентом Монголии, Национальным аудиторским бюро, Министерством финансов. , Министерство труда и социальной защиты и Министерство продовольствия и сельского хозяйства, легкой промышленности. Проект направлен на поддержку эффективного, подотчетного и оперативного предоставления государственных услуг в секторе труда и занятости, а также на укрепление систем управления государственными финансами для ускорения реализации ориентированной на результаты политики, основанной на фактах, а также планирования и поддержки институционального потенциала.

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