В Казахстане за сутки выявлено 1717 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 326;
- город Нур-Султан — 280;
- Павлодарская область — 163;
- Карагандинская область — 149;
- Северо-Казахстанская область — 141;
- Алматинская область — 120;
- Акмолинская область — 112;
- Восточно-Казахстанская область — 99;
- Костанайская область — 96;
- Актюбинская область — 46;
- Западно-Казахстанская область — 45;
- Атырауская область — 39;
- Туркестанская область — 29;
- город Шымкент — 28;
- Жамбылская область — 16;
- Кызылординская область — 14;
- Мангистауская область — 14.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 905 641 заболевший коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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