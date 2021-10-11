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В Казахстане за сутки выявлено 1717 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 326;

- город Нур-Султан — 280;

- Павлодарская область — 163;

- Карагандинская область — 149;

- Северо-Казахстанская область — 141;

- Алматинская область — 120;

- Акмолинская область — 112;

- Восточно-Казахстанская область — 99;

- Костанайская область — 96;

- Актюбинская область — 46;

- Западно-Казахстанская область — 45;

- Атырауская область — 39;

- Туркестанская область — 29;

- город Шымкент — 28;

- Жамбылская область — 16;

- Кызылординская область — 14;

- Мангистауская область — 14.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 905 641 заболевший коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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