В Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 33 человека за сутки

CentralAsia (KZ) - В Казахстане снижается число смертей от коронавируса и связанной с ним пневмонии, передает оперативный штаб.

По данным на 9 октября, было зарегистрировано 29 случаев смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и 4 случая смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

На 11 октября лечение от КВИ продолжает получать 53 751 человек (46 626+ и 7 125 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 653 пациента, на амбулаторном уровне - 44 098 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 696 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 194 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 127 пациентов.

Ранее 43 человека умерли от коронавируса и пневмонии за сутки. В сентябре число смертей за сутки достигало 140 и более.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения