В Казахстане от коронавируса выздоровели 1444 человека за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 847 456 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 139509;
- Алматы - 165273;
- Карагандинская область - 91537;
- Атырауская область - 49575;
- Восточно-Казахстанская область - 37937;
- Алматинская область - 51278;
- Павлодарская область - 45076;
- Акмолинская область - 41133;
- Западно-Казахстанская область - 30482;
- Костанайская область - 30389;
- Шымкент - 38696;
- Северо-Казахстанская область - 23317;
- Актюбинская область - 31882;
- Жамбылская область - 19496;
- Мангистауская область - 20554;
- Кызылординская область - 17343;
- Туркестанская область — 13979.
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