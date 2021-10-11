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В Казахстане от коронавируса выздоровели 1444 человека за сутки

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1444 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 847 456 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 139509;

- Алматы - 165273;

- Карагандинская область - 91537;

- Атырауская область - 49575;

- Восточно-Казахстанская область - 37937;

- Алматинская область - 51278;

- Павлодарская область - 45076;

- Акмолинская область - 41133;

- Западно-Казахстанская область - 30482;

- Костанайская область - 30389;

- Шымкент - 38696;

- Северо-Казахстанская область - 23317;

- Актюбинская область - 31882;

- Жамбылская область - 19496;

- Мангистауская область - 20554;

- Кызылординская область - 17343;

- Туркестанская область — 13979.

Коронавирус в Казахстане
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