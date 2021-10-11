Врачи рассказали о пяти признаках повышенного холестерина

CentralAsia (CA) - Холестерин — это жировое вещество, которое синтезируется в печени и делает много хорошего для здоровья, например, участвует в выработке гормонов и строительстве клеточных стенок.

Как сообщает Daily Express, повышенный уровень холестерина означает, что в вашем организме слишком много «плохого» холестерина, известного как LDL холестерин. Он накапливается внутри артерий, повышая таким образом риск закупорки, что может привести к сердечному приступу.

Когда артерии оказываются закупорены холестерином, то это часто первый тревожный признак.

Явление, когда закупорке подвергаются артерии, находящиеся вне сердца, называют заболеванием периферических артерий (ЗПА).

По данным Южного института сердечно-сосудистых заболеваний (Cardiovascular Institute of the South, CIS), чаще всего это явление наблюдается в ногах.

«Хотя никаких физических признаков этого может и не быть, отмечается, что при ЗПА проявляться некоторые симптомы», — объясняют в Институте.

Хотя пациенты с повышенным уровнем холестерина должны внимательно следить за состоянием артерий постоянно, «на некоторые признаки нужно обратить внимание при первой же возможности», — говорят специалисты.

Среди этих признаков:

- Болезненные судороги в ногах;

- Онемение или слабость в ногах

- Медленный рост волос на ногах;

- Холод в голени или стопе с одной стороны;

- Слабый пульс на ногах.

Важно отметить, что большинство людей не будет ощущать симптомы повышенного уровня холестерина, особенно в начале.

Узнать это вы сможете, только сдав кровь на анализ.

«Ваш терапевт может предложить сдать анализ, если посчитает, что у вас может быть повышенный уровень холестерина», — объясняют в Национальной службе здравоохранения.

Как объясняют представители системы здравоохранения, это явление может быть вызвано возрастом, весом или другой патологией (например, повышенным давлением или диабетом).

Есть два способа сделать анализ на холестерин: сдать кровь из вены или из пальца.

«Если у вас повышен уровень холестерина, врач или медсестра расскажут вам, как вы можете его понизить», — объясняют в Национальной службе здравоохранения.

Среди методов — изменение рациона или увеличение количества физических упражнений.

Есть несколько продуктов, которые не просто являются частью здорового рациона, но и активно помогают снизить уровень холестерина.

По данным благотворительной организации Heart UK, занимающейся темой холестерина, оптимальный подход — это сократить потребление насыщенных жиров и заменить их ненасыщенными.

Насыщенные жиры содержатся во многих продуктах, как в сладких, так и в соленых. Многие из них животного происхождения, в том числе мясо и молочные продукты, но есть среди них и продукты растительного происхождения.

Вместо этого отдавайте предпочтение ненасыщенным жирам, к примеру:

- Растительным маслам, например, оливковому, подсолнечному, кукурузному, рапсовому, ореховому и маслам из семян;

- Авокадо, орехам и семенам;

- Спредам, сделанным из растительных масел, например, подсолнечного или оливкового;

- Жирной рыбе.

«Жирная рыба — это хороший источник полезных ненасыщенных жиров, в особенности жира под названием омега-3», — отмечают в Heart UK.

Как утверждают в медицинской организации, нужно стремиться есть две порции рыбы в неделю, и как минимум одна из них должна состоять из жирной рыбы.

«Порция составляет 140 грамм, но в течение недели можно есть две или три порции поменьше».