В Душанбе открылся Торговый Дом «Таджикистан и Узбекистан»

CentralAsia (UZ) - В Душанбе состоялось торжественное мероприятие открытия Торгового Дома «Таджикистан и Узбекистан». Целью создания Торгового дома является создание ряда удобств для предпринимателей на территории Республики Узбекистан.

Церемонию открытия проводили Посол Республики Узбекистан в Республике Таджикистан Эргаш Шаисматов и генеральный директор инвестиционной компании «Ориент Инвест» Саидисматулло Валиев.

В мероприятии приняли участие торгово-экономический советник Посольства Республики Узбекистан в Республике Таджикистан Отабек Алимов, заместитель директора инвестиционной компании «Ориент Инвест» по внешним вопросам Хотам Сафоев. Представители Торгового дома «Таджикистан и Узбекистан» Генеральный директор Дильшодбек Музафаров, и директор Бохир Мусаев. Организация презентации продукции узбекских производителей для местных предпринимателей была проведена на высочайшем уровне.

«Уникальность проекта позволяет клиентам работать напрямую с производителем без множества посредников. В этом уже заинтересованы многие узбекские и таджикские предприниматели», - отметил советник посольства Республики Узбекистан в Республике Таджикистан Отабек Алимов.

На площадке «Торгового Дома Таджикистан и Узбекистан» осуществляется оптовая торговля широким ассортиментом товаров различной продукции, выпускаемой предприятиями Республики Узбекистан: строительные материалы, мягкая, детская и кухонная мебель, продукты питания, а также экспорт и импорт продукции для нужд других отраслей Республики Таджикистан.

Также, площадка торгового дома выступает в качестве «шоу-рума» для проведения различных выставок и ярмарок товаров узбекских производителей.