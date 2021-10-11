Автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию, есть погибшие, - СМИ

- Азия и мир, общество
- 10:17, 11 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
По его словам, во втором автомобиле находились три человека: один из них погиб на месте, второй скончался в больнице, а третий находится в тяжелом состоянии.
Как рассказал источник, авария произошла вечером 9 октября. На трассе произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в одном из них в качестве пассажира находилась Ксения Собчак. Она не пострадала, а после ДТП уехала на другой машине.
Позднее в пресс-службе ОГИБДД УВД Сочи «Интерфаксу» сообщили, что в субботу, 9 октября, в Сочи действительно произошло столкновение двух иномарок, однако не уточнили, кто находился в автомобилях.
«В результате ДТП погибла девушка-пассажир автомобиля Volkswagen. Обстоятельства ДТП выясняются», - сказал собеседник агентства.
В инстаграме Собчак последнее обновление было в воскресенье несколько часов назад. В записи нет ни слова о ДТП, но телеведущая опубликовала три правила, «чтобы быть счастливой».