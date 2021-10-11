Монголии грозит самая низкая явка избирателей на дополнительных парламентских выборах на два места

CentralAsia (MNG) - В 22:00 10 октября закрылись избирательные участки в двух избирательных округах на дополнительных выборах на два места в парламенте.

Через свой веб-сайт Генеральная избирательная комиссия (ГИК) сообщила, что явка избирателей составила 37,04 процента в Хэнтийском аймаке и 39,61 процента в районе Сонгинохайрхан столицы.

Поскольку явка избирателей в избирательных округах составила менее 50 процентов от общего числа избирателей, в течение семи дней будет организовано повторное голосование с участием тех, кто не проголосовал.

Несмотря на недостаточную явку избирателей, ГИК сообщила предварительные результаты. В Хэнтийском аймаке в тройку лидеров, получивших наибольшее количество голосов, вошли кандидат от правящей Монгольской народной партии Ц.Идэрбат (12 923 голоса), кандидат от Демократической партии Б.Гарамгайбаатар (3 544 голоса) и независимый кандидат М.Чингисхан ( 545 голосов).

Что касается столичного района Сонгинохайрхан, то кандидатами с наибольшим количеством голосов были кандидат от Монгольской народной партии Э. Батшугар с 23 998 голосами, кандидат от Избирательной коалиции «Правый человек» Б.Найдалаа с 5180 голосами и кандидат от Демократической партии Э. Бат-Уул — 4925 голосов.

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