​На «ЭКСПО-2020» отметили день Туркменистана

Павильон Туркменистана на "ЭКСПО-2020"

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты, где принял участие в церемонии открытия национального дня Туркменистана на всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае.

В церемонии, которая состоялась на центральной площади экспоцентра Al Wasl, также приняла участие государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству и генеральный директор «ЭКСПО-2020» Рим Аль Хашеми.

Президент Туркменистана осмотрел павильон, где представлены достижения Туркменистана во всех ключевых сферах экономики страны: строительной, транспортной, здравоохранительной, спортивной и культурной. Тема национального павильона Туркменистана - «Путешествие в культуру с ахалтекинскими конями».

Гурбангулы Бердымухамедов посетил павильон Объединенных Арабских Эмиратов и провел в Центре приемов «ЭКСПО-2020» переговоры с вице-премьером, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заедом Аль Нахайяном.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах. По итогам переговоров был подписан пакет двусторонних документов, призванный способствовать развитию экономического сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ.