Собчак опровергла информацию о гибели второй пассажирки в ДТП в Сочи

CentralAsia (CA) - Телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о гибели второй пассажирки, пострадавшей в ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором телеведущая ехала в аэропорт.

«Сейчас разговаривали с мужем Оксаны Садовник. Она жива, слава богу, сообщения про то, что она вторая погибшая - ложь. Муж в бешенстве от сообщений о ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей. По состоянию - оно тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку», - написала Собчак в своем телеграм-канале.

Телеведущая отметила, что продолжает поиск родственников погибшей в автоаварии женщины.

«По поводу девушки, которая сказала, что она подруга погибшей Екатерины (вторая пассажирка автомобиля), и мы якобы игнорируем ее просьбы - мы не игнорируем, мы ищем родных Екатерины и ее дочери, и мы их найдем. Подруга почему-то нам их не дала, поэтому мы делаем это самостоятельно. С отцом Роберта (водитель автомобиля) мы связались, он в больнице, завтра будет какая-то конкретика», - написала она.

Собчак подчеркнула, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

«Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы - так уж случилось, остались живы», - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, на автодороге Адлер - Альпика Сервис произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen и Mercedes, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак.

По данным полиции, на месте скончалась пассажирка автомобиля Volkswagen, а водитель и вторая пассажирка были госпитализированы. Источник «Интерфакса» заявлял, что вторая пассажирка позже скончалась в больнице.

Как сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре Краснодарского края, водитель Mercedes подтвердил, что выехал на полосу встречного движения. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель находится под подпиской о невыезде.

Сама Собчак в своем телеграм-канале написала, что получила травмы и сотрясение мозга. Она уточнила, что водитель и машина, в которой она находилась в момент ДТП, были не ее.